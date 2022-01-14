РИАМО - 14 янв. В аэропорту Шереметьево у полузащитника подмосковных «Химок» Павла Мамаева возник конфликт из-за досмотра багажа, сообщает «Матч ТВ».

Спортсмены подмосковной команды вылетают в Турцию, чтобы провести там зимний тренировочный сбор.

Полузащитник отказался показывать в аэропорту содержимое своих сумок. Позднее футболист выполнил просьбу, но остался недоволен действиями работников аэропорта.

Осенью 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили две драки. В них пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга РФ Денис Пак. Пресненский суд отправил спортсменов в колонию. Они освободились досрочно.