РИАМО - 14 янв. На первом участке Южной рокады в Москве от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка параллельно с возведением крупной транспортной развязки подходят к концу работы по переустройству кабельных высоковольтных линий. Общая строительная готовность первого участка Южной рокады достигла 40%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На юге столицы ведется активное строительство участка Южной рокады от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка. На сегодняшний день общестроительная готовность первого участка Южной рокады составляет 40%», — рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в настоящий момент на участке работ ведется строительство крупной транспортной развязки, которая соединит Южную рокаду с Юго-Восточной хордой (ЮВХ).

«В рамках проекта планируется построить 7 путепроводов общей протяженностью более 2 км. Уже возведены 10 из 14 опор путепровода по основному ходу Кантемировской улицы от пересечения с Пролетарским проспектом, а также смонтированы 12 из 15 опор путепровода на съезде с Кантемировской улицы на ЮВХ», — пояснил Андрей Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (холдинг является генподрядчиком и проектировщиком ряда участков Южной рокады и ЮВХ) Юрия Кравцова, сегодня на участке работ почти полностью завершилось переустройство кабельных высоковольтных линий (КВЛ) общей протяженностью свыше 120 км.

«Завершаются работы по демонтажу опор воздушных линий и их фундаментов. В рамках переустройства КВЛ также выполнен монтаж трех шунтирующих реакторов», — добавил Кравцов.

Южная рокада — часть новой хордовой системы скоростных магистралей Москвы наряду с Юго-Восточной, Северо-Восточной и Северо-Западной хордами. Трасса пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне.

Создание системы хордовых магистралей — ключевой проект развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Хорды напрямую соединят периферийные районы города, снизив общую нагрузку на улично-дорожную сеть центральных районов, МКАД и ТТК. Сейчас по 65% участков системы хордовых магистралей уже запущено движение.

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