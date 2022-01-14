РИАМО - 14 янв. За минувшую ночь в столице выпало около 10% от месячной нормы за январь. Осадки в мегаполис пришли накануне вечером, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За ночь на ВДНХ выпало 5 мм осадков, на Балчуге тоже 5, в МГУ – 4, в районе Немчиновки – 2 мм. Сейчас мы находимся в теплом секторе и температура воздуха, так скажем, положительная», — сказала Позднякова.

По ее словам, в пятницу до 14 часов в столице будет идти дождь, а затем он перейдет в мокрый снег.

Позднякова добавила, что в пятницу ожидается выпадение от 3 до 5 мм осадков, а по количеству снега 1 – 2 мм.

В четверг в столичный регион пришел циклон «Эльза», который принес потепление и осадки.