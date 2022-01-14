РИАМО - 14 янв. Одежда, продукты, услуги туризма и медицины стали самыми популярными тратами россиян в минувшие новогодние каникулы с 1 по 9 января. Особым спросом в праздники пользовались бананы, патчи под глаза, а также роботы-пылесосы и микроволновые печи, сообщили РИАМО в компании ЮMoney.

Аналитики маркетплейса СберМегаМаркет и сервиса ЮKassa (входят в экосистему Сбера) изучили онлайн-платежи граждан и выяснили, что совокупное число покупок в новогодние выходные увеличилось на 41% по сравнению с первыми днями 2021 года, а обороты онлайн-площадок выросли на 42%.

«Россиян, которые платили в интернете, стало на 71% больше. Всего с 1 по 9 января 2022 года пользователи совершили почти 22 млн платежей», — отметил гендиректор финтех-компании ЮMoney Иван Глазачев.

Лидеры продаж

Лидером по числу продаж в праздничные дни стала категория «Одежда и обувь». Кроме того, наибольший рост показали туристические агентства: число платежей увеличилось в 15 раз в сравнении с 2021 годом. Обороты в этой категории выросли в 5,7 раза, при этом средний чек уменьшился на 62% и составил 11,2 тыс. рублей.

Большим спросом в первые дни нового года пользовались медицинские услуги. Количество оплаченных услуг выросло в 4,4 раза, а обороты клиник — в 5,7 раза. Средний чек стал на 32% больше и достиг 4,1 тыс. рублей.

В категории игровых товаров пользователи были в 3,6 раза активнее, чем в 2021 году. Обороты интернет-площадок с 1 по 9 января выросли в трое, а средний чек снизился на 15%, до 543 рублей.

Кроме того, увеличилось количество продаж билетов на развлекательные мероприятия (109%), продаж в бьюти-сфере и сегменте бытовых услуг (84%). При этом значительный рост показало бронирование отелей (74%).

Бананы и роботы-пылесосы

С 1 по 9 января 2022 года число заказов на мультикатегорийном маркетплейсе СберМегаМаркет выросло в 9,5 раза по сранвнеию с 2021 годом. Самым большим спросом у россиян пользовались продукты, бытовая техника, товары в категории «Красота и уход», детская одежда и игрушки, а также товары для дома и животных.

Совокупно в праздники россияне приобрели около 1,5 тыс. кг бананов, 500 кг мандаринов и 1 т молока. Среди бытовой техники лидерами по спросу стали микроволновые печи Gorenje, электрические зубные щетки Braun и робот-пылесос Xiaomi.

Примечательно, что максимальная сумма заказа по РФ составила 409,9 тыс. рублей: столько потратил житель Оренбургской области, купивший сразу 2 холодильника и 2 кофемашины.

Также люди активно покупали гидрогелевые патчи для зоны вокруг гла, спреи для волос, массажеры, комплексы витаминов и минеральных веществ. Кроме того, в праздники вырос спрос в преддверии весны на семена, средства для выращивания рассады, инвентарь, а также на удобрения и садовые горшки.

Чаще всего в маркетплейсе закупались москвичи и жители Подмосковья (27,35%), а также Санкт Петербурга, Свердловской и Нижегородской области, Краснодарского края, Самарской области и Республики Татарстан.