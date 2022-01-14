РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Профессиональные альпинисты и волонтеры, переодевшись в новогодние костюмы, поздравили юных пациентов Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе со Старым Новым годом и вручили им подарки, собранные в рамках акции «Обыкновенное чудо», сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Всего лишь несколько минут потребовалось активистам группы помощи «ДобротворецЪ», чтобы подарить маленьким пациентам МООД ощущения новогодней сказки, радости и волшебства. Они поздравили детей и передали им подарки, собранные в рамках акции «Обыкновенное чудо».

«Совершать добрые поступки и дарить улыбку и счастье тем, кто в них нуждается, гораздо проще, чем кажется. Спасибо волонтерам группы помощи «ДобротворецЪ», фонда «Подари жизнь» и всем, кто в Старый Новый год не оставил без внимания и подарков самых маленьких пациентов областного онкодиспансера!» - говорится в сообщении.

Большую часть подарков волонтеры вручили ребятам во время поздравления, а остальные подарки положили в «Коробку храбрости». Именно из этой коробки дети будут выбирать себе подарки после прохождения болезненных лечебных процедур.