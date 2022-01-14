РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Врачи отделения №8 опухолей головы и шеи Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе в 2021 году провели около 100 операций пациентам с раком гортани, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Независимо от стадии злокачественного образования в МООД пациентам оказывают медицинскую помощь на современном высокотехнологичном уровне. Она включает в себя хирургическое лечение с выполнением органосохранных, функционально щадящих операций и лучевую терапию.

По словам заведующего отделением №8 опухолей головы и шеи МООД Андрея Голубцова, основной причиной развития патологии остается загрязнение окружающей среды, в том числе курение. Сигаретный дым влияет на повышение и увеличение частоты заболеваемости.

«Кроме того, при несоблюдении правил индивидуальной гигиены существует риск заразиться вирусом папилломы человека, который усиливает развитие данной онкопатологии и провоцирует появление фоновых заболеваний. Вирус в том числе может распространяться воздушно-капельным путем во время кашля», - сказал Голубцов.

Гортань - очень сложный орган, и, в зависимости от расположения новообразования, на первом этапе могут быть разные симптомы.

При локализации опухоли в надскладковом отделе гортани появляются неприятные ощущения при глотании воды и пищи; если опухоль расположена в области голосовых складок, то первый симптом – это охриплость или осиплость, затруднение дыхания (но уже чуть позже); при локализации опухоли в подскладковом отделе гортани у пациента отмечается нарушение дыхания.

При появлении данных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу. А вот при наличии фоновых заболеваний (хронический ларингит, папиллома гортани) надо проходить своевременную диспансеризацию и раз в полгода исследовать состояние гортани с помощью специальных методов диагностики.