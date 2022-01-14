РИАМО – 14 янв. В 2021 году столичный департамент городского имущества обработал свыше 150 тыс. обращений от граждан и бизнеса за госуслугами, что больше, чем в 2020 году. При этом более 50% заявок было подано через портал mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Правительство Москвы ведет системную работу по цифровизации государственных услуг, что делает взаимодействие города и граждан удобнее: не нужно очно посещать различные ведомства, достаточно подать запрос на mos.ru, прикрепив необходимые документы. Госуслуги, касающиеся операций с недвижимостью, очень популярны у москвичей и предпринимателей. В 2021 году за ними обратились более 150 тыс. раз, это почти на 5 тыс. больше, чем годом ранее. Почти 50% от всех заявок поступило в электронном виде, при этом в имущественно-земельной сфере количество онлайн-запросов составило свыше 95%», — сказал Ефимов.

Департамент городского имущества предоставляет 34 госуслуги, из которых 21 связана с имущественно-земельной сферой. ​