РИАМО - 14 янв. Более 450 учеников столичных детских технопарков одержали победу на различных национальных конкурсах в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Число детских технопарков в городе в 2021 году достигло 21. В частности, открылись 3 новые площадки, включая первый в столице детский технопарк креативных индустрий на базе Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина. Количество индустриальных и образовательных партнеров данных учреждений уже приближается к 250, с ними сотрудничают ведущие профильные вузы и различные компании.

Заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что в детских технопарках создано 111 тематических лабораторий, где обучаются более чем по 400 программам.

«По итогам года 460 слушателей детских технопарков Москвы стали победителями национальных конкурсов и олимпиад. Еще порядка 500 завоевали призовые места», — подчеркнула Сергунина, добавив, что среди достижений ребят есть и успехи на международном уровне.

К примеру, воспитанники детского технопарка «Альтаир» при РТУ МИРЭА одержали победу и заняли призовые места на конкурсе исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж», а представители «Инжинириума» МГТУ им. Н.Э. Баумана стали лидерами в творческой категории регионального этапа Всероссийской олимпиады по робототехнике (WRO).

Традиционно ученики детских технопарков Москвы успешно выступают на национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).