РИАМО - 14 янв. 39-летний мужчина толкнул 9-летнего мальчика в сугроб, а затем начал окунать его лицом в снег на детской площадке в Чехове-3, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, находясь на детской площадке в городе Чехов-3, толкнул 9-летнего мальчика в сугроб, после чего схватил его за шею и стал окунать лицом в снег. Прохожие, заметив происходящее, задержали нападавшего и вызвали полицейских», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что подозреваемый является жителем Ставропольского края. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.