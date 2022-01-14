РИАМО - 14 янв. В настоящий момент заключено 150 договоров по реализации помещений, которые находятся на первых этажах новостроек, построенных по реновации. Там разместятся коммерческие объекты, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Новые дома по программе реновации – это современные комфортные жилые комплексы с парковками, объектами инфраструктуры на первых этажах, а также с благоустроенными зелеными придомовыми территориями», - напомнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Жители домов, построенных по столичной программе реновации, имеют всю необходимую инфраструктуру в пешей доступности.

Так, на первых этажах таких новостроек разместятся магазины, кафе, аптеки и так далее.

«На сегодняшний день в домах, отданных под заселение по программе реновации, насчитывается 280 таких помещений, более 150 уже реализованы», - сообщил заммэра.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена летом 2017 года. В новые дома переедут около 1 млн жителей столицы из более чем 5,1 тыс. старых домов. Общая мощность всех 534 стартовых площадок на данный момент достигла 8,5 млн кв. м.