РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в жилом доме на улице Гражданской в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Гражданская, дом №17, поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС 13 января в 20:42.

Пожар тушили более 5 часов. Полностью последствия возгорания были ликвидированы в 02:00 14 января.

На месте работали 5 единиц техники и 19 человек.