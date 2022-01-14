РИАМО - 14 янв. Заразившиеся коронавирусом могут набирать вес, так как во время болезни снижается активность и изменяется рацион. Чтобы сбросить вес после выздоровления, нужно постепенно восстанавливать физическую активность, сообщил кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин.

«Covid-19 в целом ассоциирован с прибавкой веса, это происходит по нескольким причинам. Первое – у людей значительно снижается физическая активность, нет возможности двигаться. Второй момент – это, как ни странно, употребление большого количества жиров во время болезни», — сказал Потешкин в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что это типично для заболеваний. Люди пытаются получить положительные эмоции от вкусной еды во время болезни и запасти энергию. Если рацион будет сильно изменен, то можно набрать до 10-15% от массы тела.

После выздоровления рекомендуется постепенно восстанавливать физическую активность. Питание нужно подобрать в соответствии с нагрузкой – за советом лучше обратиться к специалисту. Если коронавирус протекал в легкой форме и прибавилось немного веса, то форму можно восстановить где-то за месяц. Полноценное восстановление организма происходит примерно за 6 месяцев.

Потешкин добавил, что во время острой фазы Covid-19 вес может, наоборот, снижаться из-за ухудшения аппетита. Если вес снизился несильно, то во время острой фазы течения заболевания нужно употреблять в пищу простые блюда в небольшом количестве - длинные углеводы, белки.

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