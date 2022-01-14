РИАМО - 14 янв. В столице подписали первое соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере экологии с инвестором, который займется переработкой электронного оборудования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект предполагает сбор и обработку вышедшего из строя электронного и электрического оборудования для его последующей утилизации», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

ГЧП-соглашение заключено на 20-летний срок. Город предоставит инвестору пустующие объекты капитального строительства, расположенные в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе. Частная компания будет осуществлять полный цикл сбора и переработки. Технику будут собирать в пунктах сбора, которые появятся в городе, а затем отправлять на заводы компании.

С 2013 года в столице заключили свыше 250 ГЧП-соглашений на сумму более 1,1 трлн рублей в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ и других.