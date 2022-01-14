РИАМО - 14 янв. В центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ пройдет бесплатный онлайн-курс «Как самозанятой развить бизнес с нуля», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Слушательницы познакомятся с поэтапным планом открытия бизнеса, принципами определения целевой аудитории и продвижения продукта, а также с налоговыми и юридическими тонкостями ведения своего дела», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, в прошлом году около половины участниц курсов проекта «Мама онлайн» почти сразу после прохождения оформили статус самозанятого.

Первое занятия состоится 17 января в 12:00. Участниц научат определять потенциальных клиентов. 18 января речь пойдет о принципах формирования продукта и его презентации. О способах продажи и продвижения расскажут 19 января.

Всего курс включает пять вебинаров. Для участия необходима регистрация.