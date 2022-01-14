РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 янв. На 35 пешеходных переходах Домодедова установили дополнительное освещение в 2021 году, работы были проведены на участках с наибольшей проходимостью, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

«В прошлом году установили дополнительное освещение на 35 пешеходных переходах округа», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Работы были проведены на участках с наибольшей проходимостью, многие из которых находятся вблизи социальных объектов.