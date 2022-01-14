РИАМО - 14 янв. Легкомоторный самолет потерпел крушение около села Старобелокуриха в Алтайском крае, пострадали 2 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о крушении судна поступило в МЧС в 11:10 по местному времени в пятницу. Установлено, что упал самолет «Аэропракт А-22», совершавший экскурсионный полет.

Во время ЧП на борту находились 2 человека – пилот и пассажир. Они госпитализированы в больницу Белокурихи.

На месте инцидента были задействованы 24 человека, 6 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.