РИАМО - 14 янв. В 2021 году более чем 850 столичным компаниям креативного сектора экономики предоставили поддержку в виде грантов, субсидий и поручительств по кредитам, сообщается на официальном мэра Москвы.

«Всего в столичном креативном секторе экономики работает более одного миллиона человек. В 2021 году был открыт первый в столице центр услуг для креативного бизнеса», - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, в прошлом году также вышло постановление городского правительства о реализации пилотного проекта по созданию креативных кластеров и креативных пространств.

Для индустрии анимации выделили два гранта на общую сумму 100 миллионов рублей. Кроме того, столица оказывает поддержку творческим индустриям в продвижении услуг на мировом уровне, а также создает необходимую инфраструктуру.

Получить городскую поддержку помогает Агентство креативных индустрий. В 2021 году туда направили более 150 запросов. На сегодняшний день порядка половины из них реализовано. Также в прошлом году форумы, ярмарки, выставки и другие организованные агентством мероприятия посетили порядка 110 тыс. человек.