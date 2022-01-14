РИАМО - 14 янв. За 2021 год специалисты Госинспекции по недвижимости проверили на соблюдение мер безопасности и профилактики коронавируса свыше 44 тыс. столичных организаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала 2021 года специалисты провели 44, 466 тыс. обследований (в Москве - ред.), нарушения выявили только в 1,4% случаев», - начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, сотрудники предприятий должны быть обеспечены масками, перчатками, санитайзерами. Кроме того, сотрудники и посетители должны соблюдать социальную дистанцию, необходимо производить контроль температуры тела. На рабочих местах необходимы перегородки и защитные экраны. Подобные меры профилактики помогают снизить риск распространения Covid-19.

В ходе проверок больше всего выявленных нарушений связаны с несоблюдением социальной дистанции. Специалисты также сталкивались с отсутствием средств индивидуальной защиты и с невыполнением требования о переводе третьей части сотрудников на дистанционную работу. Проверки продолжат и в 2022 году.

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