РИАМО - 14 янв. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что был инфицирован новым штаммом коронавируса «омикрон», но болезнь прошла бессимптомно из-за вакцинации препаратом «Спутник V».

Он подчеркнул, что вакцина «Спутник V» защищает от известных мутаций коронавируса. И многие вакцинированные даже не узнают о том, были ли они инфицированы, если не сдадут кровь на антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне», сообщает РИА Новости.

«Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону» после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован», — сказал Гинцбург.

По его словам, в его крови были обнаружены высокие титры вируснейтрализующих «омикрон»-антител.

Ранее врач назвал главные симптомы «омикрона» - сухой кашель, высокая температура и головная боль.

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