РИАМО - 14 янв. В Подмосковье и столицу в пятницу пришла оттепель. В Москве к 6 часам утра потеплело до плюс 1 градуса, а на западе области – до плюс 2 градусов. В то же время на востоке Подмосковья сохраняется слабый мороз, сообщается на сайте «Метеоновости».

В канун Старого Нового года, 13 января, Московский регион оказался в теплом секторе мощного атлантического циклона. Прошел снегопад. К полуночи в столице выпало 2-3 мм осадков, столбики термометров поднялись до минус 4 – минус 3 градусов.

Утром в пятницу местами прошел дождь. Температура стала положительной.

После 15 часов в пятницу направление ветра изменится и температура снова начнет понижаться.