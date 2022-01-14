РИАМО – 14 янв. С ноября в столичном «Ангаре спасения» православной службы помощи «Милосердие» фиксируют до 500 обращений в день от бездомных, сообщили РИАМО в пресс-службе организации.

От одного бездомного может поступать несколько обращений. Такое же количество ежедневных обращений за помощью поступало и в период новогодних праздников. Тогда «Ангар» работал в штатном режиме, ежедневно с 10:00 до 18:00, в выходные - до 16:00.

На праздниках для бездомных провели рождественский обед. Территорию «Ангара» украсили живыми елями, подопечных угощали фруктами, салатами и горячими блюдами. Сотрудники и добровольцы «Ангара спасения» вручили бездомным подарки, собранные в рамках акции службы «Милосердие» - «Дари радость на Рождество».

На территории «Ангара» соблюдают меры санитарной защиты. Для посетителей доступны маски, санитайзеры, соблюдается социальная дистанция.

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