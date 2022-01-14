РИАМО - 14 янв. В пятницу вечером в столице прогнозируют 8-бальные пробки на дорогах, утром загруженность дорог составляет 3 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.
Заторы в мегаполисе могут образоваться из-за проведения строительных работ, мелких ДТП, гололедицы.
Горожанам посоветовали вечером пользоваться общественным транспортом.
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