РИАМО - 14 янв. Столичные педагоги и школьные управленцы приняли участие в проекте «Взаимообучение городов», всего к нему присоединились специалисты из 111 городов страны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В прошлом году в рамках проекта прошло свыше 300 образовательных интенсивов, из них около 150 мероприятий провела Москва.

Московские школы провели консультации и стажировки для 11 делегаций из регионов. Участники проекта также встречались на конференциях, мастер-классах и skills-сессиях. Всего с момента запуска в 2018 году к проекту «Взаимообучение городов» присоединились свыше 170 тыс. человек.

В 2021 году одними из самых популярных тем стали управление качеством образования, техники эффективного обучения, а также безопасность детей в интернете. Участники поделились своими идеями с коллегами и получили мотивацию к развитию.