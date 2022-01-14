РИАМО - 14 янв. При столкновении грузового и легкового автомобилей в Клину погиб один человек и еще один пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Авария произошла на улице Спортивной перед мостом через реку Сестру в ночь на пятницу. Из-за инцидента временно было перекрыто движение в сторону области.

На этом участке столкнулись легковой автомобиль и грузовик с полуприцепом. Возгорания и разлива топлива в результате ДТП не произошло.

Движение в районе места аварии было восстановлено в 03:20 в пятницу.