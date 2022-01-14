РИАМО – 14 янв. В «Ангаре спасения» православной службы помощи «Милосердие» требуются теплые носки, варежки и другая одежда и обувь для бездомных. Кроме того, нужны волонтеры для помощи бездомным, сообщили РИАМО в пресс-службе организации.

Так, сейчас особенно актуальны теплые носки и варежки — они быстро изнашиваются. Кроме того, поскольку мужчин-бездомных в разы больше, чем женщин, также востребована и другая мужская одежда и обувь.

«Ангару спасения» также нужны добровольцы, готовые регулярно посвящать себя помощи тем, кто оказался на улице. Нужны квалифицированные медики, оказывающие доврачебную помощь, так как зимой участились случаи обморожения. Кроме того, требуются парикмахеры.

Добровольцы также могут помогать на раздаче горячей еды, чая, одежды, сопровождать маломобильных людей до МФЦ и медучреждений.

Одежду для бездомных принимают во дворе дома 55 на улице Николоямской в любое время по договоренности с дежурным. Звонить нужно по номеру +7(926)158-07-58.

Записаться в добровольцы можно по номеру +7(977)876-78-07 (Анна).

Как помочь бездомному человеку зимой>>