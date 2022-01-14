РИАМО - 14 янв. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не одобряет российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» по политическим и экономическим причинам. Если бы вакцина оценивалась только по медицинским показателям, ее давно разрешили использовать, сообщил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Петр Быстрон.

«Решение об одобрении принимается EMA. Агентство не позволяет использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам», — сказал Быстрон в интервью газете «Известия».

Он уточнил, что ЕМА поступает таким образом, чтобы крупные западные фармацевтические компании продавали свои препараты без конкуренции. Помимо этого, предотвращается приток иностранной валюты в Россию.

Быстрон подчеркнул, что «Спутник V» давно одобрили в Евросоюзе, если бы оценивали его только по медицинским параметрам.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, созданная на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

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