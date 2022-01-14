РИАМО - 14 янв. Более 17 тыс. рейсов выполнили крупные российские авиакомпании в декабре с задержками более 15 минут. Их доля достигла 35%, удвоившись к ноябрю и превысив уровень декабря 2019 года, пишет газета «Известия».

Больше всего задержек рейсов было у компании «Уральские авиалинии». Так, компания задержала вылеты 32,8 тыс. рейсов. Второе место по числу задержек принадлежит «Аэрофлоту», Компания задержала 25,7 тыс. (11%) рейсов. У S7 Airlines 23,1 тыс. (19%) рейсов было задержано. Затем в этом рейтинге идут Utair — 16,1 тыс. (27%), «Победа» — 11,8 тыс. (15%), Red Wings — 2,5 тыс. (15%), Smartavia — 1,9 тыс. (11%).

Представители авиакомпаний сообщили, что большинство рейсов было задержано из-за непогоды. Эту же точку зрения разделяют и синоптики, которые подтвердили, что текущая зима очень снежная.

При этом перевозчики считают указанную статистику не совсем корректной. Так, пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова напомнила, что в статистику, помимо пассажирских рейсов, входят и грузовые, а их расписание может сдвигаться на несколько часов и суток.

В S7 Airlines рассказали, что в декабре рейсы были задержаны не только из-за снегопадов, но и из-за высокого спроса в новогодние праздники и, как следствие, из-за увеличения числа рейсов.