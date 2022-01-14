РИАМО - 14 янв. На ВДНХ проведут реставрацию ресторана «Золотой колос», который был популярен в 1970-е, проект утвержден департаментом культурного наследия столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«После завершения работ здесь снова планируют открыть ресторан», — рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, специалистам предстоит воссоздать архитектурный облик здания 1954 года, которое объединяет элементы довоенной архитектуры и сталинского ампира.

В ходе работ специалисты займутся исторической отделкой стен, дверей и окон. Кроме того, в здании восстановят пол в технике терраццо, отреставрируют декор фасадов, в галереях второго яруса появятся навесы, сквозь которые будет проходить свет. Проект также предусматривает возвращение исторического облика люстрам и зеркалам.

Здание ресторана «Золотой колос» имеет три этажа и находится на берегу 3-го Каменского пруда. В советские годы его посещали отечественные знаменитости и иностранные гости.