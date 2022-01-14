РИАМО - 14 янв. В Подмосковье и столице продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. В регионе также объявлено предупреждение из-за гололеда, налипания мокрого снега, сильного снега, снежных заносов и метели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Так, предупреждение из-за гололеда, налипания мокрого снега, сильного снега и снежных заносов объявлено до 21 часа 14 января. «Желтый» уровень из-за порывов ветра до 18 м/с и метели объявлен до 17 часов 15 января. Предупреждение из-за гололедицы действует до 01:00 16 января.

Такой же уровень погодной опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

14 января в Подмосковье и столице будет облачно, пройдет мокрый снег, температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

15 января будет облачно, пройдет небольшой снег, местами ожидается метель, образуется гололедица. Порывы ветра будут достигать 18 м/с. Температура составит минус 3 – минус 1 градус.

В ночь на 16 января будет облачно, пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. Порывы ветра будут достигать 15 м/с. Температура составит минус 6 – минус 4 градуса.