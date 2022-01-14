РИАМО - 14 янв. За год московские врачи загрузили почти 8 млн лучевых исследований в облачное хранилище единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС), сообщается на официальном сайте мэра города.

«Всего сегодня в сервисе накоплено уже более 16 млн лучевых исследований», - рассказал директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

По его словам, использование ЕРИС позволило сократить до 1 часа время получения протокола исследования. На сегодняшний день сервисом пользуются почти 10 млн врачей столицы.

Всего к системе подключено свыше 1,3 тыс. диагностических аппаратов. Среди них: маммографы, томографы, ангиографии и другие. ЕРИС позволяет рентгенологам описывать исследования дистанционно. При этом врачи-специалисты могут мгновенно получать снимки и заключения.