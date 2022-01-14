РИАМО - 14 янв. Те, кто заразился новым штаммом коронавируса «омикрон», редко испытывают боль в груди. К главным симптомам «омикрона» можно отнести сильную боль в горле, заложенность носа, сухой кашель, сообщил иммунолог Владимир Болибок.
Боли в груди возникали при заражениях другими штаммами, которые заканчивались пневмонией.
«Омикрон» тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», — сообщил Болибок «Москве 24».
Также врач рассказал, что к главным симптомам «омикрона» можно отнести сильную боль в горле, заложенность носа, сухой кашель, а еще высокую температуру и головную боль.
Ранее в России выявили более 600 случаев заражения этим штаммом. При этом врачи сообщают, что эта мутация коронавируса, как правило, протекает в легкой форме.
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