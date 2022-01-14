РИАМО - 14 янв. В Подмосковье и столице в пятницу будет облачно, местами пройдет мокрый снег, максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погоду в Московском регионе будут определять североатлантический циклон и связанные с ним фронты. Максимальная температура воздуха в Москве — от минус 1 до плюс 1 градуса, а местами до плюс 2. По области — от минус 4 до плюс 1 градуса.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с, с порывами 12-17 м/с.

Атмосферное давление составит 717 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80%.