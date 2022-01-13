РИАМО - 13 янв. Технологический отказ в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения произошел в городском округе Лыткарино. Министерством энергетики региона совместно с администрацией округа принимаются меры по стабилизации ситуации и контролю за исполнением восстановительных работ, сообщили в пресс-службе министерства.

В округе к системе центрального отопления и горячего водоснабжения подключены 193 многоквартирных дома. Там проводится отладка системы.

В 36 домах подан теплоноситель и горячее водоснабжение после восстановления порыва на магистральном трубопроводе и заполнения системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Данная ситуация находится на контроле министерства энергетики Московской области.