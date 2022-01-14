РИАМО - 14 янв. Специалисты закончили основные работы в рамках масштабной реконструкции подстанции «Битца» на юго-западе Москвы, теперь ее мощность увеличилась в 5 раз, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Выполнен перевод питающего центра подстанции на более высокий класс напряжения - 220 кВ. Это позволяет исключить дефицит мощности и дает возможность для подключения новых абонентов, в целом повышает надежность электроснабжения потребителей Юго-Западного административного округа и ТиНАО», - сказал вице-мэр.

Он добавил, что в рамках данного проекта было возведено еще одно здание подстанции, в нем появилось новейшее электротехническое оборудование, а также силовые трансформаторы.

«До реконструкции полная мощность этих устройств составляла 126 МВА, теперь она увеличилась почти в 5 раз – до 600 МВА. Завершены работы по сооружению питающих кабельных линий 220 кВ от ТЭЦ-26 до подстанции «Битца», - отметил Бирюков.

По его словам, в рамках следующего этапа работ потребителей переведут на новые трансформаторы, а основное здание подстанции отремонтируют.

Заммэра подчеркнул, что объект расположен на особо охраняемой природной территории «Битцевский парк», поэтому при его реконструкции рабочие применяют техрешения, которые минимально воздействуют на окружающую среду.

Так, на обновленном питающем центре подстанции были установлены трансформаторы с биоразлагаемой изоляционной жидкостью, обладающей повышенной пожарной и экобезопасностью.

«Все работы по реконструкции подстанции «Битца» проводятся без отключений потребителей, энергоснабжение всех подключенных объектов осуществляется в штатном режиме», - уточнил Бирюков.​