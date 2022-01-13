РИАМО - 13 янв. Второй раз за 2 месяца к административной ответственности привлечена компания «Дорстрой 12», ведущая добычу полезных ископаемых на месторождении «Ульянки» в Дмитровском округе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Недропользователи снова допустили нарушение условий лицензии.

«В ноябре компания уже была оштрафована на 300 тыс. рублей за то, что исказила сведения об объемах добычи. Вторичная проверка была связана с многочисленными жалобами жителей деревни на шум и пыль, которые сопровождают работы в карьере», - отметил и. о. министра экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

По его словам, в результате проведенного осмотра было выявлено, что компания установила спецоборудование по дроблению камня и изготовлению щебня. Это является грубым нарушением условий лицензии, которая выдана на разведку и добычу формовочных и строительных песков, а не камня.

«Инспекторы эконадзора оштрафовали недропользователей на ту же сумму – 300 тыс. рублей», - добавил министр.

Распоряжением министерства право пользования участком недр «Ульянки», предоставленное компании, приостановлено. В адрес недропользователя направлено уведомление о нарушении условий лицензии. Если в течение 3 месяцев нарушения не будут устранены, то министерством будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении права пользования недрами.

Ранее компания пыталась оспорить предыдущее наказание, однако Арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении исковых требований. При этом в январе прошлого года дмитровские недропользователи уже заплатили свыше 600 тыс. рублей штрафов за различные нарушения, включая размещение отходов на землях лесного фонда.

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