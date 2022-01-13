РИАМО - 13 янв. За последние 5 лет при содействии Центра содействия строительству в Подмосковье было введено в эксплуатацию 17 млн кв. м объектов коммерческого назначения, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Также при содействии центра создано свыше 270 тыс. новых рабочих мест.

В прошлом году введено 4 млн кв. м недвижимости и создано 48 тыс. рабочих мест. Также было выдано разрешений на строительство 4 млн кв. м коммерческой недвижимости. В основном это объекты логистики, производственные объекты и объекты торговли.

В соответствии с национальным планом развития конкуренции в стране на 2021-2025 годы, утвержденным распоряжением российского правительства, одним из драйверов развития строительной отрасли является переход к взаимодействию субъектов градостроительных отношений с государственными органами и органами местного самоуправления посредством цифровой среды.

С 2017 года в Московской области осуществляет деятельность Центр содействия строительству. Это первый проектный офис на территории РФ, единая площадка, на которой работают сотрудники 12 органов исполнительной власти и 11 организаций.

Центр содействия строительству создан для сопровождения инвестиционных проектов строительства промышленных, сельскохозяйственных, коммерческих объектов, а также объектов общественного и административного назначения площадью более 5 тыс. кв. м (либо площадью земельного участка более 1 га).

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