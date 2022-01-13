РИАМО - 13 янв. Эксперты агентства элитной недвижимости Skolkovo Realty подсчитали, что большая часть самых дорогих квартир столицы находится в центре. Цена одной из них превышает 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

В январе на вторичном рынке Москвы выставлены 4 тыс. объектов стоимостью свыше 100 млн рублей, при этом 75% из них находятся именно в центре столицы. На втором месте по числу самых дорогих квартир – Западный административный округ (более 800 лотов).

Наиболее дорогая квартира в Москве на вторичке сегодня оценивается в 2,67 млрд рублей. Площадь объекта составляет 960 «квадратов», он расположен в Пресненском районе.

Самая дорогая вторичная квартира по цене за 1 кв. м – в Хамовниках. Так, 4-комнатная квартира площадью 171 кв. м оценена в 594,3 млн рублей: в этом случае стоимость «квадрата» составляет 3,46 млн рублей.

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