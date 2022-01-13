РИАМО - 13 янв. Специалисты измерили толщину люда на водоемах в Подмосковье, опасения вызывают 12 мест на 8 реках, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Патрулированием водных объектов Московской области занимаются 182 человека и 52 единицы техники.

Всего было обследовано 52 места, в которых люди массово выходят на лед. Средняя толщина льда на водоемах в Подмосковье составляет 18,5 см.

В 12 местах на реках в 11 муниципалитетах региона лед неоднороден, его толщина менее 7 см. Речь идет о реках Оке (Луховицы, Ступино, Озеры), Волге (Дубна), Дубне (Дубна), Москве (Коломна, Бронницы, Можайск), Ольховке (Раменское), Вохонке (Павловский Посад), Яузе (Мытищи), набережной реки Клязьмы (Орехово-Зуевский округ).

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