РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 янв. В пятницу в нескольких населенных пунктах Домодедова на несколько часов отключат свет в связи с проведением плановых работ, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С 10:00 до 12:00 свет отключат в домах №№37, 39, 41 на улице Гагарина, в домах №№28А, 29, 35, 39А на 1-ой Коммунистической улице, в домах №№1-16 на Кленовой улице, в домах №№1-15А на улице Садовой, в домах №№1-16 и 23 на улице Тополиной и в доме №2 на улице Северной.

С 10:00 до 14:00 света не будет на улицах Куликовская и Рождественская в микрорайоне Востряково.

Технические работы проводятся для повышения надежности электроснабжения потребителей.