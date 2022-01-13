РИАМО - 13 янв. Если эпидемиологическая ситуация в Подмосковье осложнится из-за штамма коронавируса «омикрон», то в регионе могут ввести дополнительные ограничения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Если на то будут основания, то, безусловно, ограничения (могут быть введены – ред.). <…> Все, что связано с режимом в транспорте, это уже все хорошо известные мероприятия. Если будет такая угроза, то, безусловно, мы будем реагировать. Сидеть, сложа руки, мы точно не будем», - рассказал Воробьев в интервью на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что за последние два дня количество заражений новым штаммом в Московской области удвоилось. Также губернатор подчеркнул, что все прогнозы и предсказания специалистов подтверждаются и «омикрон» наступает.

Ранее губернатор отметил, что на территории Московской области ведется активная подготовка к волне нового штамма коронавируса «омикрон». Так, в инфекционном госпитале в парке «Патриот» количество коек увеличивают до 800.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>