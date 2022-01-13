РИАМО - 13 янв. Региональный портал ЕАСУЗ поможет желающим купить или арендовать выставленные на торги здания и земельные участки на территории Подмосковья, там размещено свыше 800 лотов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

На портале пользователи могут ознакомиться с инструкциями по участию в торгах, подобрать объект для покупки или аренды, ознакомиться с лотовой документацией и направить заявку на осмотр объекта торгов. В разделе «Торги» отражена детальная информация о лотах, выставленных на аукцион.

Портал включает в себя все объекты, выставленные на торги в Подмосковье. Для удобства пользователей сервис имеет мобильную версию с простым интерфейсом.

На портале ЕАСУЗ размещено более 800 лотов, которые можно взять в аренду или приобрести — это нежилые здания и помещения, земельные участки, объекты водопользования. Недвижимость предназначена для бизнеса, строительства индивидуального жилья, ведения сельского хозяйства и иного назначения.

Сейчас на аукционы выставлено 664 земельных участка общей площадью 555 га, предназначенных для различных видов целевого использования. 159 аукционов объявлено на право аренды и продажи объектов нежилого фонда. Из них 85 объектов предназначены для аренды, 74 - для продажи.

Вся актуальная информация о лотах, выставленных на торги в Подмосковье, всегда доступна на портале ЕАСУЗ по ссылке: https://easuz.mosreg.ru/.