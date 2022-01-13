РИАМО - 13 янв. На Театральном катке в городском округе Химки появились новые красочные карусели. Разноцветные кораблики и волшебная цепочная карусель медленно «скачут» по кругу под детскую музыку, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Новые карусели оборудованы профессиональной аудиосистемой и иллюминацией. Они открыты для посетителей с 10 до 20 часов ежедневно.

Карусели предназначены для развлечения детей от 3 до 8 лет, ростом до 130 см. На каждом сидении аттракциона допускается посадка только одного человека. Стоимость билета – 200 рублей. Также по вторникам и четвергам для многодетных семей при предъявлении оригиналов документов предоставляется скидка 50%.

«Каждый год команда «Зеленого каркаса» добавляет в парки и скверы что-то новое, интересное. Все аттракционы соответствуют высоким стандартам безопасности. Надеюсь, что жители останутся довольны работой», – сказал первый заместитель главы администрации городского округа Химки Дмитрий Кайгородов.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что Театральный каток зимой является центром притяжения для многих жителей Химок.

«Новые карусели, которые здесь появились, уверен, будут пользоваться большой популярностью среди маленьких жителей», – добавил министр.

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