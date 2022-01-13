РИАМО - 13 янв. Прокуратура Москвы проводит проверку после гибели двух рабочих во время падения лифта в "Президент-Отеле" на Большой Якиманке, сообщает пресс-служба ведомства.
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