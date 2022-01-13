РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 янв. Ход ремонтных работ кровли многоквартирного дома №8 по ул. Советской в Балашихе оценили в рамках проверки, сообщил председатель совета депутатов муниципалитета Геннадий Попов.

В четверг Геннадий Попов вместе с депутатом Мособлдумы Владимиром Шапкиным и главным экспертом отдела эксплуатации жилого фонда управления ЖКХ администрации округа Дмитрием Шатиловым проверил ход ремонтных работ кровли дома.

«На объекте установлено видеонаблюдение, за процессом капитального ремонта кровли жители дома могут следить в режиме реального времени», - написал Попов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что на сегодняшний день работы выполнены на 25%.