РИАМО - 13 янв. Столичная прокуратура проводит проверку после гибели двух мужчин в отеле на Большой Якиманке, сообщает пресс-служба ведомства.

Рабочие погибли в результате падения кабины лифта в «Президент-Отеле» во время ремонта оборудования.

Сейчас на месте ЧП работу правоохранительных органов координирует и. о. Замоскворецкого межрайонного прокурора Елена Маликова.

Прокуроры устанавливают все обстоятельства инцидента. Также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

На месте происшествия также работают городские оперативные службы.

Видео с места падения лифта в московском «Президент‑Отеле»>>