РИАМО - 13 янв. Столичная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале фотографии с места обрушения лифта в «Президент-Отеле».

На них можно увидеть лифт с одной открытой дверцей и стоящими перед ним стройматериалами, а также машины оперативных служб перед гостиницей.

ЧП произошло в четверг по адресу: ул. Большая Якиманка, д. 24. В результате инцидента погибли двое рабочих.

На месте происшествия сейчас работают спасатели и другие экстренные службы. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Видео с места падения лифта в московском «Президент‑Отеле»>>