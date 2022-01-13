РИАМО - 13 янв. Столичная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале фотографии с места обрушения лифта в «Президент-Отеле».
На них можно увидеть лифт с одной открытой дверцей и стоящими перед ним стройматериалами, а также машины оперативных служб перед гостиницей.
ЧП произошло в четверг по адресу: ул. Большая Якиманка, д. 24. В результате инцидента погибли двое рабочих.
На месте происшествия сейчас работают спасатели и другие экстренные службы. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
Видео с места падения лифта в московском «Президент‑Отеле»>>
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