РИАМО - 13 янв. Ежегодный фестиваль необычных саней во второй раз пройдет в Коломне в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Мероприятие пройдет у стен Коломенского кремля и включит в себя «Парад саней», а также конкурсы для детей и взрослых, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В рамках фестиваля предполагается проведение конкурсов для детей всех возрастов и взрослых, где участники смогут создать свою концепцию необычных саней на основе зимнего инвентаря, украсить их любыми безопасными для соперников материалами и скатиться на них с горки.

Главным событием фестиваля станет «Парад саней», на котором будет выстроена торжественная процессия из саночных проектов конкурсантов.

Основная идея мероприятия – укрепление дружеских связей, института семьи, популяризация здорового образа жизни и развитие творческого мышления.

Принять участие в фестивале сможет любой желающий, для этого необходимо создать оригинальный проект санок и подать заявку организаторам на почту bestoftbest@yandex.ru.

Участники, которые создадут самые креативные сани и смогут спуститься на них с горки, не развалив при этом конструкцию, получат призы и подарки.

Остальным участникам, не определившимся с форматом проекта саней, бесплатно предоставят материалы и зимний инвентарь. Построить сани можно будет на месте проведения.

Также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы, конкурсы и концертная программа.

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