РИАМО - 13 янв. 2 человека, которые погибли в результате падения лифта в центре столицы, оказались рабочими. ЧП произошло во время ремонтных работ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Вечером в четверг в МЧС сообщили об обрушении конструкций по адресу: ул. Большая Якиманка, д. 24. По данному адресу находится «Президент-Отель».

При проведении ремонтных работ лифт упал в шахту. Погибли 2 рабочих.

На месте ЧП в данный момент работают спасатели и другие экстренные службы.

Видео с места падения лифта в московском «Президент‑Отеле»>>