РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. В пятницу в горнолыжном комплексе «Красная горка» подмосковного Подольска состоятся «Пожарно-спасательные покатушки в боевках», сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Встреча пройдет с 18:00 до 21:30 на территории горнолыжного комплекса «Красная Горка», где оборудованы места для катания на сноуборде или горных лыжах. В частности, подготовлены 4 склона и тюбинговая трасса. Трассы оснащены подъемниками, внешним освещением, работает система искусственного оснежения. Также работают школа инструкторов, прокат, кафе, ски-сервис.

Форма одежды – спортивная, но обязательно должна быть символика МЧС России, «Мособлпожспаса», ПСЦ, СПАСОП (форменная куртка, футболка). Боевая одежда и каска приветствуются. Для участников будет работать бесплатная полевая кухня.

Открытие праздника состоится в 18:30. Место проведения: Гаражный проезд, д. 8А.