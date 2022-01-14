РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 14 янв. В городском округе Дзержинский в пятницу пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло», сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Рейд состоится около владения №9 на Дзержинском шоссе с 17:00 до 18:00.

Водителям напоминают, что за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудники ГИБДД проведут рейды в январе в Люберцах. Они будут проверять водителей на алкогольное опьянение и правила перевозки детей.